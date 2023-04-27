27 апреля 2023, 14:40
Итоги межрегионального конкурса методических материалов по русскому языку подвели в Подмосковье
Итоги межрегионального конкурса на лучшие методические материалы по русскому языку подвели в Подмосковье. В нем участвовали 220 педагогов из 32 областей России.
Как рассказали в Минобразовании, конкурс направлен на распространение передового педагогического опыта и поддержку инициатив учителей.
Реклама
«Цель конкурса — распространение передового педагогического опыта, поддержка творческой инициативы педагогов, направленной на совершенствование уровня и качества подготовки, учащихся по предметам „Русский язык“ и „Литература“, а также внедрение в образовательный процесс инновационных подходов к обучению русскому языку и литературе», — сказали в ведомстве.
Список победителей доступен по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ. По его словам, люди хотят видеть рядом с домом большие универсальные школы, где можно не только учиться, но и проводить время после уроков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Учителя
конкурсы
ГодПедагогаНаставника
Реклама
Реклама