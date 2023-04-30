Подмосковье 30 апреля 2023, 19:46 Итоги Месяца чистоты и благоустройства подвели в Химках

Читать 360tv в

Коммунальные службы городского округа Химки завершили работы в рамках Месяца чистоты и благоустройства. В течение апреля специалисты привели в порядок более 1400 жилых домов, 716 дворов, свыше 800 улиц, 28 парков и скверов, 3326 торговых точек, 144 садовых и дачных товариществ, а также порядка 400 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

«Весь апрель мы посвятили уборке и благоустройству любимых Химок. В общей сложности привели в порядок более семи миллионов квадратных метров городских пространств. Ежедневно в городе работали почти 900 дворников и более 200 единиц техники. Они подмели и промыли почти 300 километров дорог, 195 километров тротуаров, нанесли более 250 километров износостойкой дорожной разметки», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Реклама

Кроме обычных работ по уборке, были также вымыты и окрашены около 10 тысяч опор освещения и 165 остановок общественного транспорта, обновлены порядка 10 тысяч дорожных столбов и знаков, очищены почти 700 квадратных тысяч дорожных обочин, а также приведены в действие 15 фонтанов.

Также работники провели опиловку более 500 деревьев и обрезку кустарников. В городе привели в порядок места воинских захоронений, а также вымыли и отреставрировали 68 памятников и мемориалов.

Специалисты продолжают работы по ремонту дорожных ям. Службы ликвидировали более 7,5 тысячи дефектов на проезжих частях.

В городских и региональных субботниках приняли участие порядка 30 тысяч химчан. Добровольцы убрались в нескольких десятках парков, скверов и других зон отдыха. Также по просьбе жителей запланировали благоустройство порядка 400 дворов и более 60 территорий вблизи частных секторов.

На территории округа 13 мая пройдет масштабная экологическая акция «Лес Победы». В этот день горожане смогут высадить сотни деревьев и кустарников в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом также напомнил жителям Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьев.