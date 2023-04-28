Подмосковье 28 апреля 2023, 10:15 Итоги Месячника чистоты и благоустройства подвели в Подмосковье Фото: ГУСТ МО / ГУСТ МО

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Еженедельный штаб с главами округов состоялся в Доме правительства Подмосковья. На нем обсудили итоги месяца чистоты и благоустройства, который завершится 30 апреля.

По словам руководителя Главного управления содержания территорий Светланы Аиповой, план работ был выполнен на 80%. Почти полностью их завершили в 30 округах Подмосковья.

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«Далее мы начнем приемку дворов по чек-листу. Отстающие от графика округа: Лотошино — 37% работ выполнено, Богородский — 53%, Воскресенск — 56% и Жуковский — 57%», — отметила она.

Также на встрече обсудили ход ямочного ремонта. Сейчас ведется первая его волна, почти полностью работы выполнили в Котельниках, Можайске, Реутове и Зарайске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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