Подмосковье 04 декабря 2023, 15:00 Итоги марафона «Роддом, достойный доверия» подвели в Подмосковье Unsplash

Читать 360tv в

Закрытие онлайн-марафона «Роддом, достойный доверия» прошло в Подмосковье. Среди участников мероприятия разыграли призы, включая несколько сертификатов на роды и пребывание в палате повышенной комфортности.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что решение о проведении онлайн-марафона было принято из-за того, что далеко не все будущие мамы могут лично посетить медицинские учреждения и получить ответы на вопросы.

Реклама

При этом среди участниц были не только представительницы Московской области, но и женщины из других регионов России.

«Всего к марафону за время проведения подключились более 4 тысяч человек», — указала Светлана Стригункова.

Отметим, что во время мероприятия женщины задали более тысячи вопросов. При этом запись марафона посмотрели свыше 22 тысяч раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Московской области признали одной из лучших в России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».