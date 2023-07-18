Подмосковье 18 июля 2023, 19:49 Итоги летнего конкурса лесных фотографий подвели в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Комлесхоз Подмосковья подвел итоги летнего конкурса фотографий. Пять победителей проекта получат призы от ведомства.

По итогам голосования выбрали пять победителей. Больше всего баллов набрала работа участника из Красногорска. На втором месте фото из Шатуры, на третьем — из Орехово-Зуева. В число призеров также вошли снимки из Луховиц и городского округа Протвино.

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На конкурсных фотографиях — красивые лесные пейзажи, натюрморт с грибами и крупный план с пчелой. В ближайшие дни с авторами лучших кадров свяжутся представители Комлесхоза, а призы передадут через местные лесничества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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