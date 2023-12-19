Подмосковье 19 декабря 2023, 14:35 Итоги конкурса «ЖКХ глазами детей» подведут в Подмосковье 20 декабря Мин ЖКХ

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Награждение победителей конкурса «ЖКХ глазами детей» состоится в Подмосковье 20 декабря в 14:00. В этом году поступило рекордное количество творческих работ — 1,6 тысячи.

«Ребята рисовали на темы раздельного сбора отходов, чистой воды, капитального ремонта многоквартирных домов, цифрового настоящего и будущего жилищно-коммунального хозяйства», –прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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Организаторы отмечают, что большинство рисунков конкурсанты представили в номинациях по раздельному сбору мусора, капремонту многоквартирных домов и оздоровлению Волги. Участие в конкурсе приняли учащиеся с 1 по 11 классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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