Итоги конкурса «Современная вышивка Подмосковья» подвели в Электростали

В Музейно-выставочном центре городского округа Электросталь прошла областная выставка-конкурс «Современная вышивка Подмосковья». Выставка проводится более 20 лет и проходит раз в три года.

Министерство культуры Московской области и управление по культуре и делам молодежи администрации городского округа Электросталь стали учредителями конкурса. Он реализуется также при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Поленова. В выставке-конкурсе приняли участие мастера и творческие коллективы студий, клубов, объединений со всей Московской области.

На полотнах современных рукодельниц отражена вся история вышивки. Здесь и классические крестик и гладь, и золотое шитье. Это искусство, которое совершенствовалось столетиями. Есть работы, где сочетаются несколько видов ткани: сатин, лен, бархат. Кроме того, мастерицы комбинируют различные нити — золотые, хлопчатобумажные, шелковые. Сегодня этот вид рукоделия переживает возрождение. Современные мастера осваивают совершенно новые техники.

Участница выставки-конкурса Елена Пушкарева рассказала о том, что вышивкой лентами можно изобразить не только плоскостную картину.

«Этой вышивкой можно показать объем цветов. Если гладью и крестиком — плоскостная вышивка, а лентами — это объемная. Поэтому она мне показалась более живой. И поэтому я выучилась и теперь учу учеников», — отметила Елена.

Картины Ирины Маклаковой из Красногорска вышиты нитью тоньше человеческого волоса. На одну работу у мастера уходит до полугода.

«Здесь шелковую ниточку я делила до состояния волоса. Потому что шелковая нить, она как бы грубоватая, а надо было передать все тени, если под микроскопом смотрите. Усики, в тени глазик», — рассказала мастер о том, как работала над библейским сюжетом.

Заместитель главы администрации городского округа Электросталь Марианна Кокунова отметила, что число людей, которые увлекаются вышивкой, растет с каждым годом.

«Самое главное, что мы сохраняем тенденции развития этого искусства. Мы знакомимся с новыми техниками», — отметила Марианна Кокунова.

По итогам выставки-конкурса восемь участников стали лауреатами. Победителем, получившим Гран-при, стала мастерица из Клина Таита Линева.