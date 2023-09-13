Подмосковье 13 сентября 2023, 11:32 Итоги конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» объявят 21 сентября

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Победителей конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» наградят 21 сентября. В честь этого события состоится праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы. Остальные участники смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте и в аккаунтах Системы-112 Московской области в социальных сетях.

Главная задача конкурса — привлечение внимания и развитие интереса детей к работе специалистов экстренных служб. Кроме того, участие в нем помогает подрастающему поколению более глубоко понять и осознать важность работы Системы-112 для обеспечения безопасности жителей региона.

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