13 сентября 2023, 11:32
Итоги конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» объявят 21 сентября
Победителей конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» наградят 21 сентября. В честь этого события состоится праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы. Остальные участники смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте и в аккаунтах Системы-112 Московской области в социальных сетях.
Главная задача конкурса — привлечение внимания и развитие интереса детей к работе специалистов экстренных служб. Кроме того, участие в нем помогает подрастающему поколению более глубоко понять и осознать важность работы Системы-112 для обеспечения безопасности жителей региона.
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