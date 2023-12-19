Подмосковье 19 декабря 2023, 10:04 Итоги конкурса «Педагог года» подвели в Орехово-Зуеве Телеканал «360»

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Имена победителей конкурса «Педагог года» назвали в Орехово-Зуеве. В этом году его участниками стали 36 учителей и воспитателей из 22 образовательных учреждений округа.

Все конкурсанты — участники федеральных и региональных проектов, таких как «Современная школа», «Точка роста», «Умные каникулы». В финал конкурса «Педагог года» вышли 10 лучших учителей.

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«Участие в каждом конкурсе профессионального мастерства — это возможность заявить о себе, особенно для молодого учителя, для воспитателя. Наверное, самое главное, что в этих конкурсах присутствует не спортивный интерес, не соперничество, а возможность обменяться опытом, получить новые методики, механизмы для воспитания наших детей», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

В номинации «Учитель года» победу одержала Марина Мусина из школы № 12. Марина Евгеньевна из династии педагогов. Ее мама тоже преподавала математику в школе. Уроки Марины Мусиной интересны каждому школьнику, в работе учитель применяет нетрадиционный подход. Например, на занятиях ребята смотрят мультики.

Также на конкурсе отметили Дарью Титову. Стаж работы молодого воспитателя всего четыре года. На конкурс Дарья представила свою авторскую разработку в области обучения и развития детей. «Фетробук — чемодан со сказками» воспитатель придумала сама и сделала из старого дедушкиного саквояжа.

«Ему около 70 лет, он был уже потрепанный невзрачный. Я его преобразила, он стал ярким, красивым. В него добавила дополнительные страницы из фетра, на которые размещаю задания, которые приносят сказочные герои», — рассказала Дарья.

Также на сцене отметили победительницу регионального конкурса «Педагогический дебют» Ксению Куприянову. Она работает учителем английского языка в Давыдовской гимназии.

Кроме того, педагогам, проявившим себя в этом году, вручили почетные грамоты Министерства просвещения России и Министерства образования Московской области и премию главы Орехово-Зуева Руслана Заголовацкого.

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