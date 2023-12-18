Подмосковье 18 декабря 2023, 17:25 Итоги конкурса на самую красивую придомовую ель подведут в Подмосковье на этой неделе ГУСТ

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Сбор заявок на конкурс самых красивых придомовых елок подходит к концу в Подмосковье. Победителя определят уже на этой неделе путем народного голосования.

«С 1 декабря к нам поступило более 100 елочных заявок для участия в конкурсе на звание самой густой и нарядной елки. Мы внимательно изучили каждую заявку, но, к сожалению, не все соблюдали условия конкурса», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Несмотря на это, по словам министра, многие участники творчески подошли к конкурсу, а главное, объединились всем двором.

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