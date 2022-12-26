Подмосковье 26 декабря 2022, 12:17 Итоги конкурса на лучшую кормушку для птиц подвели в Егорьевске

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Более 15 кормушек для птиц представили школьники на экологический конкурс в Егорьевский филиал компании «Мособллес». Победители получили грамоты и призы.

Первое место завоевало школьное лесничество «Раменье», второе — «Зеленая зона», а третье — «Зеленый дом».

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«Победители получат грамоты и памятные призы, остальных участников мы отметим специальными дипломами», — сказала помощник участкового лесничего Егорьевского филиала компании «Мособллес» Алина Ребежа.

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Лесничие поблагодарили ребят за активность и отметили, что с каждым годом количество участников увеличивается. Все кормушки обязательно развесят на деревьях и они помогут птицам пережить суровые зимние дни.

Почти пять миллиардов рублей выделят на благоустройство лесопарков Подмосковья в 2023 году. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что такие природные зоны очень востребованы в регионе.

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