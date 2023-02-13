Подмосковье 13 февраля 2023, 18:54 Итоги конкурса на лучшее участковое лесничество подвели в Подмосковье

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Виноградовское участковое лесничество признано лучшим в Подмосковье по итогам работы в 2022 году. Традиционный конкурс провели среди 19 филиалов службы «Мособллес».

Второе место в конкурсе занял коллектив Зуевского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала. На третьем месте — коллектив Фряновского участкового лесничества Московского учебно-опытного филиала.

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«Поздравляю коллег с заслуженными наградами!», — обратился к победителям председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

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Призеров наградили на торжественной церемонии с участием генерального директора «Мособллес» Сергея Дугинова. Коллективу победителей из Виноградовского лесничества вручили ключи от нового служебного автомобиля.

«Очень важно отмечать лучших в профессии, по достоинству оценивать их результаты и достижения. Это мощный стимул для развития, а также пример работы для остальных коллег», — отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.