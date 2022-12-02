02 декабря 2022, 16:23
Итоги конкурса молодых учителей подвели в Подмосковье
Восьмое областной конкурс «Педагогический дебют» завершился в Подмосковье. Победителями стали пять педагогов.
Итоги конкурса подвели в гуманитарно-технологическом университете. Среди 54 участников выбрали пять лучших и четыре в номинации «Начало начал» — это учителя начальных классов.
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Победителями стали Никита Никитин из Клина, Даниил Синицын из Коломны, Сергей Матвеев из Зарайска, Дмитрий Балуков из Сергиева Посада и Евгений Гучан из Каширы.
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Конкурс проводится в Подмосковье ежегодно среди учителей со стажем работы до трех лет.
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