Подмосковье 14 декабря 2022, 20:09 Итоги конкурса «Лучший по профессии» в сфере туризма подвели в Подмосковье

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Итоги конкурса «Лучший по профессии» в индустрии туризма подвели в Московской области». Министерство культуры и туризма Московской области объявило победителей и призеров.

В каждой из пяти номинаций был определен победитель. Первое место в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» стала Ирина Смирнова из «ЛРЦ „Подмосковье“ ФНС России», в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» — Александр Дудин из Музея памяти Лопасненского края, «Лучшим официантом гостинично-ресторанного сервиса» стал Антон Заозерский из парк-отеля «Горизонт», в номинации «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса» победил Максим Власов из конгресс-отеля «Ареал», а «Лучшим работником службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» стала Екатерина Конахина из «Старой Гостиницы Лавры».

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Призеры каждой из номинаций также получили заслуженные награды.

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Результаты заочного этапа конкурса будут оглашены до 25 декабря.

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