Подмосковье 11 марта 2024, 13:26 Итоги конкурса фотографий зимнего леса подвели в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Комлесхоз Московской области проводил конкурс фотографий, сделанных в подмосковных лесах. Из 960 работ в финал попали только 20. Победителей выбрали подписчики.

С наибольшим количеством голосов победил автор фотографии номер 16 из Талдома. За эту работу проголосовали 225 раз.

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На втором месте оказалась фотография № 10, снятая в Орехово-Зуевском лесничестве. Третье место у работы № 2 из Волоколамска.

Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО

Четвертое место занял пейзаж № 9 из Орехово-Зуева, пятое — фото № 11 из этого же городского округа.

Авторы перечисленных работ получат призы от Комлесхоза.

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