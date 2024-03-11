11 марта 2024, 13:26
Итоги конкурса фотографий зимнего леса подвели в Подмосковье
Комлесхоз Московской области проводил конкурс фотографий, сделанных в подмосковных лесах. Из 960 работ в финал попали только 20. Победителей выбрали подписчики.
С наибольшим количеством голосов победил автор фотографии номер 16 из Талдома. За эту работу проголосовали 225 раз.
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На втором месте оказалась фотография № 10, снятая в Орехово-Зуевском лесничестве. Третье место у работы № 2 из Волоколамска.
Комитет лесного хозяйства МО
Комитет лесного хозяйства МО
Комитет лесного хозяйства МО
Комитет лесного хозяйства МО
Комитет лесного хозяйства МО
Комитет лесного хозяйства МО
Четвертое место занял пейзаж № 9 из Орехово-Зуева, пятое — фото № 11 из этого же городского округа.
Авторы перечисленных работ получат призы от Комлесхоза.
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