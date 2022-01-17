Итоги конкурса экоплакатов подвели в Красногорске

Итоги областного конкурса экоплакатов «Сохрани природу Сам! Мы за чистые реки России» подвели в городском округе Красногорск. На конкурс поступило более 500 работ, имена победителей в различных номинациях назвали сегодня в ДК «Опалиха». Почетным гостем церемонии награждения стал председатель Общественной палаты Красногорска Владимир Тонкоев.

Творческое состязание проводили центр креативных индустрий «Арт резиденции Московской области», Общественное экодвижение «САМ» при поддержке Федерального агентства водных ресурсов, программы «Вода России», МАУК «Парки Красногорска».

Лауреатов конкурса выбирали в нескольких возрастных категориях: 6-9 лет, 10-14 лет и 15-17 лет. Победителей наградил депутат Мособлдумы Сергей Маликов. Также дополнительно в каждой возрастной категории были выделены участники, чьи работы отметило жюри конкурса, им вручили благодарственные письма.

«Сегодня важно воспитывать с самого раннего детства не только любовь к природе, но и бережное отношение к ней. Такие конкурсы помогают раскрывать талант у подрастающего поколения и вместе с тем демонстрировать проблемы в сфере экологии, увиденные и осмысленные детьми. Мы обязательно будем продолжать конкурс в следующем году», — сказал Сергей Маликов.

«Все работы уникальные в своем исполнении и в то же время очень значимые. Действительно, было сложно определиться с выбором победителей в каждой категории», — отметил председатель Общественной палаты г. о. Красногорск Владимир Тонкоев.

На награждении выступили учащиеся вокальной студии «Модемуз» и «Цирка сестер Фоминых».