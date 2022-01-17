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    17 января 2022, 16:59

    Итоги конкурса экоплакатов подвели в Красногорске

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Итоги областного конкурса экоплакатов «Сохрани природу Сам! Мы за чистые реки России» подвели в городском округе Красногорск. На конкурс поступило более 500 работ, имена победителей в различных номинациях назвали сегодня в ДК «Опалиха». Почетным гостем церемонии награждения стал председатель Общественной палаты Красногорска Владимир Тонкоев.

    Итоги конкурса экоплакатов подвели в Красногорске | Изображение 1

    Творческое состязание проводили центр креативных индустрий «Арт резиденции Московской области», Общественное экодвижение «САМ» при поддержке Федерального агентства водных ресурсов, программы «Вода России», МАУК «Парки Красногорска».

    Лауреатов конкурса выбирали в нескольких возрастных категориях: 6-9 лет, 10-14 лет и 15-17 лет. Победителей наградил депутат Мособлдумы Сергей Маликов. Также дополнительно в каждой возрастной категории были выделены участники, чьи работы отметило жюри конкурса, им вручили благодарственные письма.

    Итоги конкурса экоплакатов подвели в Красногорске | Изображение 2

    «Сегодня важно воспитывать с самого раннего детства не только любовь к природе, но и бережное отношение к ней. Такие конкурсы помогают раскрывать талант у подрастающего поколения и вместе с тем демонстрировать проблемы в сфере экологии, увиденные и осмысленные детьми. Мы обязательно будем продолжать конкурс в следующем году», — сказал Сергей Маликов.

    Итоги конкурса экоплакатов подвели в Красногорске | Изображение 3

    «Все работы уникальные в своем исполнении и в то же время очень значимые. Действительно, было сложно определиться с выбором победителей в каждой категории», — отметил председатель Общественной палаты г. о. Красногорск Владимир Тонкоев.

    Итоги конкурса экоплакатов подвели в Красногорске | Изображение 4

    На награждении выступили учащиеся вокальной студии «Модемуз» и «Цирка сестер Фоминых».