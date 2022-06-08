Гонки и экстремальное вождение. Итоги конкурса «Дорожный патруль» подвели в Ногинске

Итоги всероссийского этапа конкурса «Дорожный патруль» подвели на полигоне Ногинский в Богородском округе. За рулем — лучшие военные автоинспекторы России.

Зрители увидели не только показательные выступления, но и выставку техники, смогли примерить экипировку, сесть за руль любого из современных или старинных автомобилей.

Глава городского округа Игорь Сухин поблагодарил участников и отметил важность события.

Уже шестой раз на богородской земле — такой конкурс высокого уровня. Для нас это почетно и ответственно. Это очень хороший и правильный ориентир для молодых людей Игорь Сухин.

В течение недели участники конкурса показывали свои навыки в экстремальном вождении, гонках, оказании первой помощи и других нормативах.

«В прошлом году в Катаре наша команда, которая отбиралась здесь, заняла первое место», — добавил начальник Военной автомобильной инспекции Минобороны России Александр Виноградов.

В финале определили, кто поедет на международный этап «АрМИ — 2022» в Узбекистан. Конкуренция высокая — шесть команд в общем зачете.

Шестой год подряд победителем стал Западный военный округ. На втором месте — автоинспекция Москвы, а третье место взял Центральный военный округ.