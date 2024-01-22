Подмосковье 22 января 2024, 17:57 Итоги конкурса детских рисунков «Рождественская звезда» подвели в Одинцове Мария Шматкова

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Конкурс детско-юношеского рисунка и прикладного творчества «Рождественская звезда» прошел в Одинцове. На него отправили свыше тысячи работ.

В конкурсе участвовали воспитанники детских садов, школьники, а также учащиеся центров дополнительного образования. Лучшие рисунки 90 лауреатов выставили в здании Захаровского Дома культуры. Как рассказал директор учреждения Владимир Виницкий, дети создавали работы по мотивам истории о рождении Иисуса Христа.

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«Специалисты Дома культуры и сотрудники Центра детского творчества „Пушкинская школа“ проводят колоссальную работу, именно они создают выставку, делают паспарту на каждую работу, распределяют картины и поделки. Работы висят на стенах, стоят в выставочных стендах и шкафах. Они в каждом кабинете. Все пространство превращается в музей детского творчества», — сказал он.

Авторов лучших работ наградили в концертном зале Дома культуры. Призы вручал представитель «Народного фронта» Павел Бережанский.

«Очень сложно оценивать детское творчество, это волнительно. Все работы потрясающие, вызывают чувство радости и восторга. Через все эти картины мы видим мир глазами ребенка. Поразительно, что такие шедевры появляются с обычного белого листа бумаги», — отметил он.

В этом году традиционно вручили три специальных приза главы округа Андрея Иванова. Еще две семьи получили награды главы муниципалитета за коллективные работы.

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