Подмосковье 10 марта 2023, 12:28 Итоги кадастрового учета социальных объектов и жилых домов за февраль подвели в Подмосковье

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В феврале 2023 года в Единый реестр недвижимости внесли сведения о 38 многоквартирных жилых домах Подмосковья. Суммарно они рассчитаны на 8718 квартир.

Министерство жилищной политики Московской области и Управление Росреестра осуществляют государственный кадастровый учет в отношении социальных объектов недвижимого имущества, в том числе многоквартирных жилых домов. Отмечается, что общая площадь жилого фонда в феврале составила 670,6 тысяч квадратных метров. Таким образом, за месяц жильем обеспечены более 8,5 тысячи семей Подмосковья.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что за два года в Московской области капитально отремонтируют 4,5 тысячи домов.

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