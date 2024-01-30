Подмосковье 30 января 2024, 12:41 Итоги исполнения бюджета за 2023 год подвели в Подмосковье МЭФ МО

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Оперативные итоги исполнения бюджета за 2023 год подвели в Московской области. Так, доходы консолидированного бюджета выросли на 17% по сравнению с 2022 годом, составив 1 248 миллиардов рублей. Расходы выросли на 9,1% до 1 238 миллиардов рублей.

Доходы областного бюджета исполнены в сумме 996 миллиардов рублей. Расходная часть бюджета Московской области формируется по программно-целевому принципу. На исполнение 19 государственных программ Подмосковья в 2023 году направлен 971 миллиард рублей, или 98,6% всех расходов.

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Отмечается, что наиболее высокий уровень освоения достигнут по программам «Предпринимательство Подмосковья», «Строительство объектов социальной инфраструктуры», «Социальная защита населения Московской области», «Архитектура и градостроительство Подмосковья» и «Экология и окружающая среда Подмосковья».

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