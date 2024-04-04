Подмосковье 04 апреля 2024, 14:02 Итоги инклюзивного литературного конкурса подвели в Подмосковье Министерство образования МО

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Церемония награждения победителей конкурса инклюзивного литературного творчества «Добрым словом согреем друг друга» прошла онлайн в Подмосковье. Его главная цель — создание творческого пространства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В этом году на конкурсе выступил 71 студент из 25 образовательных учреждений Московской области. Они демонстрировали свое мастерство в трех номинациях: «Поэзия», «Проза» и «Публицистика». Также конкурсантов поделили на три возрастные группы: от 14 до 17 лет, от 18 до 20 лет и от 21 до 40 лет.

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Теперь победители регионального конкурса выступят на Всероссийских конкурсах инклюзивного литературного творчества.

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