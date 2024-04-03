Подмосковье 03 апреля 2024, 17:34 Итоги художественного конкурса «Моя Россия» подвели в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Муниципальный этап конкурса «Моя Россия» прошел в Воскресенске. Участие в нем приняли более 20 участников клуба «Активное долголетие» и творческого союза «Арт-движение». Картины победителей будут выставляться в Мособлдуме.

Победителями конкурса стали Алфия Мокшина и Нина Смирнова. Их картины отправили на выставку «Моя Россия» в Московскую областную Думу.

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«Работы наших участниц просто бесподобные. Сегодня в приятной обстановке пообщались с нашими конкурсантками, говорили об искусстве и о таких важных инициативах как подобный конкурс. А в конце наградили участниц за старания», — рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Мероприятие прошло в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Культура малой Родины». Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны.

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