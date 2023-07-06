Подмосковье 06 июля 2023, 17:52 Итоги градостроительного конкурса на лучший проект Подмосковья огласят 13 июля на архитектурном фестивале в Москве Unsplash

Читать 360tv в

Итоги архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» объявят 13 июля на фестивале в Центральном доме архитектора в Москве. Также на мероприятии пройдет сессия, посвященная новой стратегии индустриального домостроения в регионе. Об этом рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

«Ведущие застройщики и производители представят свои достижения в области разработки панели нового поколения и актуальных сценариев развития территорий Московской области», — отметила специалист.

Реклама

Деловую программу фестиваля откроет сессия на тему «Новые вызовы и перспективы развития массового жилья». Также архитекторы обсудят современные принципы градостроительного развития, новые планировочные решения, особенности модернизации профильных предприятий и многое другое.

После заседаний состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший проект Подмосковья». Организаторы объявят имена финалистов и победителей в категориях «Промышленная недвижимость», «Социальная инфраструктура», «Жилая недвижимость малой и средней этажности», «Общественные здания и комплексы» и «Жилая многоэтажная недвижимость».

Архитектурный фестиваль пройдет по адресу: город Москва, Гранатный переулок, дом 7, строение 1. Начало запланировано на 13:00, вход свободный. Перед посещением необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия.