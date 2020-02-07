Городской округ Красногорск динамично развивается и растет. 60% бюджета муниципалитета направляют на социальные нужды. Об итогах прошлого года и целях на 2020 год рассказала глава округа Эльмира Хаймурзина.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина выступила с ежегодным обращением к депутатам и жителям городского округа. Она возглавила муниципалитет чуть более года назад.

Повысить уровень и качество жизни людей можно с помощью инвестиций и создания новых рабочих мест. Это главная миссия администрации, отметила Эльмира Хаймурзина.

«Мир изменился: новые запросы населения, новые возможности, новые подходы к современному управлению территориями требуют быстроты и оперативности в сборе информации и принятии решений. Нам важно знать мнение населения по всем проектам, мы благодарны жителям за сигналы о проблемах, за пожелания и предложения», — подчеркнула Эльмира Хаймурзина.

Порядка 60% бюджета округа идут на социальные обязательства. В Красногорске поддерживают детей-сирот, многодетные семьи и граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Для сирот в минувшем году приобрели 10 квартир. Дети получили не просто бетонные коробки. Все квартиры с ремонтом и мебелью — можно сразу заселяться и жить.

В этом администрации помогает бизнес, за что ему очень признательны. Также в Красногорске улучшают условия работникам бюджетной сферы: учителям, врачам, полицейским. Им вручили сертификаты на приобретение собственного жилья.

Кроме того, более двух тысяч человек получают дополнительные адресные выплаты из местного бюджета.

В 2019 году в Красногорске почти 1,5 тысячи участников долевого строительства обеспечили жильем. При поддержке правительства Московской области завершили строительство 27 домов. Власти помогли решить проблему «дольщиков» ЖК «Пятницкие кварталы и «Малина», а также жилого дома в поселке Архангельское.

В прошлом году в Красногорске возвели ряд социальных объектов: образовательный центр «Созвездие», воспитательно-образовательный комплекс в Изумрудных холмах, детский сад в Путилкове.

Любителям спорта в прошлом году тоже сделали настоящие подарки: летом открыли Ледовую арену имени В. В. Петрова, а в декабре 2019 года после реконструкции возобновил работу стадион «Машиностроитель», который за два месяца посетили почти 20 тысяч человек.

В конце мероприятия глава вручила памятные медали в честь 75-летия Победы участникам Великой Отечественной войны, а также благодарственные письма сотрудникам компании «Единые коммунальные системы» за спасение ребенка, провалившегося под лед Москва-реки в Павшинской пойме.