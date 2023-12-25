Подмосковье 25 декабря 2023, 12:34 Итоги года подвели на совете директоров предприятий в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Итоги уходящего года и планы на будущее обсудили на заседании Совета директоров промышленных предприятий в Солнечногорске. Представителей нескольких предприятий наградили за вклад в развитие округа.

Участниками встречи стали члены Союза «Промышленники и предприниматели городского округа Солнечногорск» и заместитель главы администрации муниципалитета Кирилл Типографщик.

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Предприятия «Форма-строй», Солнечногорский механический завод, «Витраж», «Солерамичи» и другие наградили благодарственными письмами. Их отметили за вклад в развитие и активное участие в социально-экономической жизни муниципалитета.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«В ходе встречи с предпринимателями не только подвели итоги уходящего года, но и обсудили ряд проблем, с которыми столкнулись наши предприятия. Ничего не решаемого нет, поэтому будем оказывать необходимую помощь со стороны администрации. Также напомнили о действующих мерах поддержки, которые реализуются на территории региона по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева», — сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Совет директоров промышленных предприятий создали в 2023 году по инициативе главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова. Он обеспечивает взаимодействие организаций с органами местного самоуправления и способствует комплексному решению проблем бизнеса.

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