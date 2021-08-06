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    06 августа 2021, 20:14

    Итоги фотоконкурса «Земельный контроль Подмосковья» подвели в Доме правительства МО

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Двенадцать сотрудников муниципального земельного контроля, победивших в фотоконкурсе, наградили в Доме правительства Московской области. Их вручила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

    Итоги фотоконкурса «Земельный контроль Подмосковья» подвели в Доме правительства МО

    Фотоконкурс «Земельный контроль Подмосковья» стартовал в начале июля. На него было отправлено более 70 работ.

    Проведением фотоконкурса нам хотелось отметить работу муниципальных земельных инспекторов, рассказать о них как о личностях. Жители городских округов Подмосковья знают их как строгих блюстителей земельного законодательства. А в фотоконкурсе отражены и творческие способности, и отношение человека к природе и своей работе

    Наталья Адигамоваминистр имущественных отношений Подмосковья.
    Итоги фотоконкурса «Земельный контроль Подмосковья» подвели в Доме правительства МО | Изображение 1

    В голосовании в Instagram приняли участие более 2500 человек, люди очень активно голосовали за понравившиеся фотографии, добавила министр.

    Кроме законодательства, работа земинспектора почти полностью связана с природой — в зону их осмотров попадают частные земли, поля, опушки, берега рек и водоемов. Эта часть работы остается за кадром. Именно рабочие будни, связанные с красотой природы и романтической стороной работы, земинспекторы прислали на фотоконкурс

    Андрей Разинзампредседателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования МО.
    Итоги фотоконкурса «Земельный контроль Подмосковья» подвели в Доме правительства МО | Изображение 2

    Свое мастерство земинспекторы продемонстрировали в четырех номинациях:

    • «МЗКрасота»: пейзаж, кадры ландшафтов Подмосковья, сельскохозяйственные угодья;
    • ОКС — «Очень Красивые Строения»: фотографии архитектуры, индивидуальных жилых домов, территорий, общественных пространств;
    • «На страже законодательства»: фотографии инспекторов МЗК при выполнении работы;
    • «Удивительное земельное»: смешные, курьезные и необычные случаи, запечатленные на фото.

    Итоги фотоконкурса «Земельный контроль Подмосковья» подвели в Доме правительства МО | Изображение 3

    Результаты фотоконкурса будут опубликованы в Instagram и на официальном сайте Минмособлимущества. Подробнее о победителях можно также узнать на сайте ведомства.

    Итоги фотоконкурса «Земельный контроль Подмосковья» подвели в Доме правительства МО | Изображение 4

    В Доме правительства Московской области сегодня открылась фотовыставка конкурсных работ муниципальных земельных инспекторов, которая продлится две недели. На ней представлено более 70 фотографий.