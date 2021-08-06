Итоги фотоконкурса «Земельный контроль Подмосковья» подвели в Доме правительства МО

Двенадцать сотрудников муниципального земельного контроля, победивших в фотоконкурсе, наградили в Доме правительства Московской области. Их вручила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Фотоконкурс «Земельный контроль Подмосковья» стартовал в начале июля. На него было отправлено более 70 работ.

Проведением фотоконкурса нам хотелось отметить работу муниципальных земельных инспекторов, рассказать о них как о личностях. Жители городских округов Подмосковья знают их как строгих блюстителей земельного законодательства. А в фотоконкурсе отражены и творческие способности, и отношение человека к природе и своей работе Наталья Адигамова министр имущественных отношений Подмосковья.

В голосовании в Instagram приняли участие более 2500 человек, люди очень активно голосовали за понравившиеся фотографии, добавила министр.

Кроме законодательства, работа земинспектора почти полностью связана с природой — в зону их осмотров попадают частные земли, поля, опушки, берега рек и водоемов. Эта часть работы остается за кадром. Именно рабочие будни, связанные с красотой природы и романтической стороной работы, земинспекторы прислали на фотоконкурс Андрей Разин зампредседателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования МО.

Свое мастерство земинспекторы продемонстрировали в четырех номинациях:

«МЗКрасота»: пейзаж, кадры ландшафтов Подмосковья, сельскохозяйственные угодья;

ОКС — «Очень Красивые Строения»: фотографии архитектуры, индивидуальных жилых домов, территорий, общественных пространств;

«На страже законодательства»: фотографии инспекторов МЗК при выполнении работы;

«Удивительное земельное»: смешные, курьезные и необычные случаи, запечатленные на фото.

Результаты фотоконкурса будут опубликованы в Instagram и на официальном сайте Минмособлимущества. Подробнее о победителях можно также узнать на сайте ведомства.

В Доме правительства Московской области сегодня открылась фотовыставка конкурсных работ муниципальных земельных инспекторов, которая продлится две недели. На ней представлено более 70 фотографий.