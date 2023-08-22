Подмосковье 22 августа 2023, 16:10 Итоги фотоконкурса к 400-летию Мытищ подведут 30 августа пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Более 250 работ представили на фотоконкурсе «Я люблю Мытищи». Его организовали в честь 400-летия округа. Итоги конкурса подведут на мероприятии в Центральном парке 30 августа.

Организаторы отобрали 50 лучших конкурсных работ. Увидеть их можно на выставке, открывшейся в торгово-развлекательном центре «Июнь». На фотографиях запечатлены люди, архитектура и природа округа.

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«Мы выезжали в самые красивые точки городского округа. <…> И я очень рада, что здесь на выставке представлены не только центр города и значимые памятники, но и то, что составляет историю городского округа», — рассказала директор Мытищинского историко-художественного музея Мария Клычникова.

Десять лучших фотографий напечатают на открытках, которые выпустят ко Дню города. Их можно будет отправить бесплатно в любую точку мира.

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