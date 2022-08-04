Итоги форума «Территория смыслов» подвели в Солнечногорске

Лекции, мастер-классы, семинары и практические занятия — молодежный форум «Территория смыслов» за месяц объединил более тысячи человек. Сменяя друг друга, семь сообществ обменивались опытом, обучались и создавали социально важные проекты.

«В этом году он проходил необычно. Если раньше у нас были разделены смены, то в этом году 7 направлений, 7 смен шли внахлест для того, чтобы участники одного сообщества могли встретиться с участниками следующего, обменяться какими-то мыслями, идеями», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Для «Территории смыслов» выбрали следующие направления — «Город», «Образование», «Бизнес», «Общество», «Безопасность», «Управление» и «Политика». По приезду каждое сообщество делилось на 15 групп. Каждая из них решала свою задачу, а в конце передавала ее следующему сообществу. Так, созданный сообществом «Город» проект кампуса дополняли в течение месяца. А в конце сообщество «Политика» подготовило законопроекты, поддерживающие реализацию инициативы.

«На сегодняшний день для того, чтобы студент-предприниматель реализовал вендинговый проект на территории университета, ректор вынужден согласовывать каждый такой договор с Минобрнауки. Вы представляете, сколько это документов, какие это сроки и как это препятствует развитию», — сказал участник сообщества «Политика» Илья Ножечкин.

Источник фото: телеканал «360»

По мнению участников, после небольшого изменения в Гражданском кодексе, такие мелкие сделки смогут не согласовывать с учредителем, что значительно увеличит количество бизнес идей среди студентов. А вот другая группа представила масштабный проект для увеличения посещаемости библиотек. Для этого было выдвинуто много идей, начиная от дополнительных баллов к ЕГЭ за чтение книг, заканчивая промокодами на покупки для взрослого населения.

«Прописать регламент взаимодействия с вузами, потому что сейчас этого нету. Там у нас получается, что преподаватели вынуждены сами договариваться с библиотеками, чтобы их студенты приходили и там как-то все учитывалось», — отметил участник сообщества «Политика» Павел Черняев.

В итоге на каждой смене представляли 15 проектов, у каждого участника было пять минут на выступление и пять — на то, чтобы ответить на вопросы экспертов. По итогу участники молодежного форума не получают грантов, однако именно здесь они могут найти человека, который поможет в реализации их идеи.

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