Подмосковье 17 декабря 2022, 22:48 Итоги фестиваля «Синяя птица Гжели» подвели в Раменском

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Фестиваль «Синяя птица Гжели» прошел в Раменском. 1,5 тысячи участников продемонстрировали свое мастерство в 8 номинациях.

В 2022 году международный фестиваль прошел в 39 раз. Он объединил скульпторов, художников, юных поэтов, театралов, фотографов и вокалистов разных стран.

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«Московская область, Владимирская и Тверская область, Москва, Гватемала, Куба, Сальвадор, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан — вот с разных точек не только нашей необъятной Родины, но даже таких укромных уголков планеты к нам прилетели, приземлились таланты», — заявил председатель фестиваля Денис Сомов.

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Фестиваль в этом году посвящен нематериальному культурному наследию России. Лауреатами «Синей птицы Гжели» стали 152 участника — они получили дипломы и статуэтки.

Следующий год для фестиваля станет юбилейным. Мероприятие пройдет в 40 раз и будет посвящено педагогическому наставничеству. Так что принять участие в творческом конкурсе смогут не только школьники и студенты, но и педагоги.

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