Подмосковье 28 ноября 2023, 16:34 Итоги фестиваля «Магия кино» подвели в Звенигороде Театральный центр «Жаворонки»

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Лучшие работы молодых режиссеров страны и ближнего зарубежья выбрали на фестивале «Магия кино». Финал прошел в Культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде.

Участие в конкурсной программе приняли более 150 режиссерских работ в шести номинациях и в специальном конкурсе «Салют Победе». Гран-при конкурса получил фильм «Человек труда». Все призеры получили памятные подарки.

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«Среди конкурсантов, которые уже не первый год участвуют в фестивале „Магия кино“ есть люди, которые действительно растут. И от детских работ сюжет переходит уже к более профессиональным. Работы становятся более глубокими», — отметил российский режиссер театра и кино Андрей Кончаловский.

Вскоре начнется прием заявок на участие в следующем фестивале-конкурсе «Магия кино».

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