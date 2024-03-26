26 марта 2024, 15:34
Итоги детского интеллектуального конкурса «Умничка» подвели в Химках
Финал муниципального интеллектуального конкурса «Умничка» подвели в Химках. Победила воспитанница детского сада «Страна детства» Вера Полушкина.
«В этом году мы впервые выиграли этот конкурс, и это большой праздник для нас. Мероприятие получилось прекрасным, с семейными номерами и танцами. Было очень приятно наблюдать за совместным творчеством» — говорит старший воспитатель СОШ № 29 дошкольного отделения «Страна детства» Елена Добрынина.
Ребята выполнили пять заданий — математические ребусы, задачи на логику, вопросы на знание окружающего мира и творческие задания. Каждый финалист представил творческий номер. По итогам конкурса победителей и призеров наградили грамотами от управления по образованию и сувенирами.
Конкурс «Умничка» проводится в Химках уже более десяти лет.
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