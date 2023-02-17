Подмосковье 17 февраля 2023, 19:19 Итоги деятельности системы предупреждения и ликвидации ЧС за год подвели в Подмосковье

Читать 360tv в

В Подмосковье подвели итоги деятельности областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2022 год. Мероприятие прошло в Молодежном культурно-досуговом центре в Реутове.

В сборе приняли участие руководитель ГУ региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, председатель Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов, глава Реутова Станислав Каторов, руководство и личный состав ГУ МЧС России по Московской области, представители «Мособлпожспаса».

Реклама

Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Московской области, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, прошедший год был сложным и неординарным. Он отметил, что в этих жестких условиях команда МЧС смогла решать сложные задачи благодаря сплоченности.

Реклама

«За прошедший год на территории Московской области произошло восемь чрезвычайных ситуаций, более 17 тысяч техногенных пожаров, 83 происшествия на водных объектах, около четырех тысяч ДТП. Силами и средствами МОСЧС спасено около пяти тысяч человек», — сказал Сергей Полетыкин.

Зампредседателя правительства Подмосковья — руководитель ГУ региональной безопасности Московской области Роман Каратаев поблагодарил многотысячный коллектив МОСЧС за хорошую работу.

«Много задач в этом году перед нами стояло, в том числе и нестандартных. Но, как мне кажется, мы достойно со всем справились», — сказал Роман Каратаев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».