07 декабря 2023, 18:28
Итоги благоустройства за 5 лет подвели в Кашире
Работы по благоустройству территорий ведутся в городском округе Кашира с 2018 года. За это время удалось существенно повысить привлекательность региона для туристов и сделать его более комфортным для проживания.
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что в этом году удалось полностью завершить работы по благоустройству на одном из самых крупных проектов — набережной реки Оки в районе улиц Фабричной и Нижней Набережной.
Реклама
Отметим, что в 2018 году завершили работы по благоустройству общественных территорий на улицах Свободы, Коммуны и Рабочего городка. В 2019 году уложили тротуарную плитку на улице Садовая, провели работы по устройству парковочных карманов и замене асфальта на проезжей части.
В том же году обустроили парк культуры и отдыха в Кашире. Там появились две входные группы, новый пешеходный мост, площадка для большого тенниса и территория для выгула собак. Также установили новое освещение, а для детей построили игровую площадку площадью 1,3 тысячи квадратных метров.
К концу лета 2023 года удалось полностью завершить благоустройство набережной реки Ока. Там на площади в 6,5 гектаров создали новую зону отдыха с прогулочными дорожками, пирсами для купания и рыбной ловли, качелями и смотровыми площадками.
Кроме того, на территории построили маяк, детские и спортивные площадки, лодочную станцую и зону родников. Эти изменения значительно улучшили городскую среду и сделали Каширу еще более привлекательным местом для жителей и гостей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Он также призвал позаботиться о гостях, которые приедут в регион на новогодних каникулах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Он также призвал позаботиться о гостях, которые приедут в регион на новогодних каникулах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Кашира
Реклама
Реклама