Подмосковье 24 декабря 2022, 03:38 Итоги благотворительной акции «Белый цветок» подвели в Одинцове Одинцовские школьники создали поделки для благотворительной акции «Белый цветок»

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Благотворительная акция «Белый цветок» прошла во второй раз в Одинцовском городском округе. На собранные пожертвования организаторы закупили оборудование для детей с ограниченными возможностями.

«Школьники сделали поделки, которые потом обменяли на пожертвования в поселке Усово на благотворительной ярмарке», — рассказал гендиректор Ассоциации Благотворителей «Белый цветок» Михаил Косачев.

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В первых числах декабря воспитанникам школы «Гармония» в деревне Горловка вручили новогодние подарки. Организаторы акции встретились с учащимися школы «Надежда» и старогородковской школы «Гармония». В пользование ученикам участники акции передали оборудование для мозжечковой стимуляции и тренажер для детей с ДЦП.

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Председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова отметила, что в Старом Городке вручили первую часть этого оборудования.

Акцию «Белый цветок» проводят в Подмосковье с 2011 года. За это время удалось собрать порядка 110 миллионов рублей и помочь более 500 больным детям.

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