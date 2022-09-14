Итоги акции «Вежливый водитель» подвели в Подмосковье | 360°

Все новости

Подмосковье

14 сентября 2022, 15:10

Новые «Точки роста» открылись в Богордском округе

Мир

14 сентября 2022, 15:09

Хранилища газа в ЕС могут скоро опустеть. Экономия на топливе не поможет Европе

Реклама

Общество

14 сентября 2022, 15:05

Путин принес соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

Мир

14 сентября 2022, 15:01

Цены на газ в ЕС выросли в 10 раз по сравнению с допандемийным периодом

Подмосковье

14 сентября 2022, 14:51

Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю из Истры не попасть в черный список

Мир

14 сентября 2022, 14:49

Путин изначально не планировал посещать похороны Елизаветы II - Песков

Подмосковье

14 сентября 2022, 14:46

Врачи МОНИКИ спасли мужчину с риском повторного инфаркта

Мир

14 сентября 2022, 14:43

«Отправьте счета в Москву». Глава Еврокомиссии ответила на критику депутата о росте цен

Подмосковье

14 сентября 2022, 14:38

Участники «Активного долголетия» обсудили с ветеринарами здоровье домашних животных

Подмосковье

14 сентября 2022, 14:32

Итоги акции «Вежливый водитель» подвели в Подмосковье

Читать 360tv в

Самого вежливого водителя выбрали в Подмосковье. Им стал Александр Пыхтин из Подольска. Он получил больше всего положительных отзывов и самые высокие оценки, рассказали в «Мострансавто».

Александр Пыхтин работает на маршруте № 1033 станция Подольск — Москва. В «Мострансавто» он трудится уже 15 лет.

Реклама

В ведомстве рассказали, что водителей оценивали по нескольким критериям. Среди них — вежливость, пунктуальность, плавность вождения и комфорт поездки.

Реклама

«Мы просуммировали все отзывы, поступившие к нам через страницу компании в социальной сети „ВКонтакте“, личный кабинет на сайте, а также единую линию связи», — рассказали в компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на открытии первого участка трассы М12 Москва — Казань. Его смогли запустить на три месяца раньше срока.

Подольск

Автобусы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама