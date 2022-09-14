Итоги акции «Вежливый водитель» подвели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 14:32 Поделиться Telegram

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Viber Итоги акции «Вежливый водитель» подвели в Подмосковье

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Самого вежливого водителя выбрали в Подмосковье. Им стал Александр Пыхтин из Подольска. Он получил больше всего положительных отзывов и самые высокие оценки, рассказали в «Мострансавто».

Александр Пыхтин работает на маршруте № 1033 станция Подольск — Москва. В «Мострансавто» он трудится уже 15 лет.

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В ведомстве рассказали, что водителей оценивали по нескольким критериям. Среди них — вежливость, пунктуальность, плавность вождения и комфорт поездки.

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«Мы просуммировали все отзывы, поступившие к нам через страницу компании в социальной сети „ВКонтакте“, личный кабинет на сайте, а также единую линию связи», — рассказали в компании.

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