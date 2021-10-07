Итоги акции «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!» подвели в Подмосковье

Дачный сезон подходит к своему завершению, и у многих садоводов возникает проблема, куда пристроить излишки урожая. Особенно это касается яблок, которых к осени у многих накапливается очень много. В Подмосковье ежегодно проводят акцию «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!», чтобы все желающие могли пристроить фрукты и использовать их с максимальной выгодой.

Акция стартовала в Московской области 13 сентября и сейчас подходит к концу. За это время дачники успели сдать 1300 кубометров излишнего урожая, что составляет ориентировочно 715 тонн.

Все собранные яблоки будут направлены на вторичную переработку, чтобы после использоваться для сельскохозяйственных нужд. В том числе для корма свиней или для производства компоста. Всех дачников, кто заинтересован в участии в акции, заранее оповестили о ее маршруте. По Московской области курсировали мобильные пункты сбора.

Сегодня в Подмосковье уделяется большое внимание поддержанию экологичности региона. Жители на регулярной основе участвуют в различных акциях, которые призваны сберечь чистоту окружающей среды.