Подмосковье 25 августа 2023, 13:26 Итоги акции «Собери ребенка в школу» подвели в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Итоги благотворительной акции «Собери ребенка в школу» подвели на торжественном мероприятии в Солнечногорске. На встрече в доме культуры «Выстрел» 65 ребят из многодетных и малообеспеченных семей получили подарки к 1 сентября — рюкзаки, школьные принадлежности и форму.

Активное участие в акции «Собери ребенка в школу» приняли местные жители, муниципальные депутаты и Общественный совет при отделе Министерства внутренних дел России по городскому округу Солнечногорск.

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«Это традиционное благотворительное мероприятие, в рамках которого солнечногорцы могут помочь малообеспеченным и многодетным семьям собрать детей в школу», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

После мероприятия волонтеры молодежного центра «Подсолнух» провели для ребят творческие мастер-классы, а спасатели и автоинспекторы напомнили школьникам о правилах дорожного движения и пожарной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты трех детей на акции «Шар желаний».

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