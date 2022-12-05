Подмосковье 05 декабря 2022, 13:07 Итоги акции по сдаче бытовой техники на переработку подвели в Подмосковье

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Итоги акции «Сдай старую бытовую технику на „Мегабак“!» Подвели в Подмосковье. Награждение прошло в областном МинЖКХ. Призы получили девять человек.

Победителями акции стали жители Одинцова, Коломны, Дубны, Рошаля, Серпухова, Резы и Балашихи. Они получили подарки от партнеров компаний-переработчиков — микроволновые печи, фены и пауэрбенки. Специальный приз также получила многодетная семья из Коломны — всем восьми детям вручили сладкие подарки к Новому году.

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Замглавы министерства Дмитрий Чинихин отметил, что трое победиелей оказались в Одинцове, что показывает востребованность «Мегабаков» в округе.

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«Необходимо ещё один Мегабак строить в Одинцово. Раз это востребовано у жителей — это здорово», — отметил он.

Акция проходила в Подмосковье в августе–ноябре этого года. За это время жители сдали на переработку 700 кубометров электроприборов.

Сейчас министерство завершает акцию по даче на переработку шин — она продлится до 15 декабря. Ее победители получат в подарок комплект новой резины.

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