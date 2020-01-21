Итоги акции #Museumselfie подводят по всему миру. Одно из лучших фото сделали в Люберцах
Тренд на фотосессии с шедеврами искусства задала британка Мар Диксон. В 2014 году она запустила флешмоб #Museum Selfie. Он дошел до России, и в этом году снимок Анны Костровой стал одним из самых популярных в русскоязычном сегменте Instagram. Фото она сделала в галерее, где работает.
«Мое предпочтение пало на бронзового льва, на самом деле это любимчик среди всех наших посетителей. Не у всех есть возможность так близко к нему подойти и сфотографироваться. На правах управляющей я могу так сделать», — рассказала Анна.
Близость к объекту, удачный ракурс и, конечно, представитель семейства кошачьих в кадре — таков рецепт попадания в тренды. Но как само музейное сообщество приняло такую моду? И Третьяковка, и Эрмитаж уже который год призывают посетителей делать фото. Анна говорит: селфи — это тоже искусство. А снимок на фоне пейзажа или портрета — дань таланту живописца.
Главное, не делать снимки со вспышкой и не раздражать смотрителей селфи-палками. Инциденты уже были: жертвой фото стала статуя Архангела Михаила в Национальном музее старинного искусства Лиссабона. Судя по фото под хештегом #MuseumSelfie, у участников акции уже появились свои тренды. Задумчивый взгляд, направленный на картину — не модно. Залог тысячи лайков — найти среди портретов своего двойника. Один щелчок — и «на выставке Ван Гога вы — главный экспонат».
«Сейчас очень модно делать фото на фоне картин и принимать позу, которая зафиксирована», — подсказала Анна.
Время поучиться еще есть — акция проводится ежегодно.