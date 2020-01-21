Итоги акции #Museumselfie подводят по всему миру. Одно из лучших фото сделали в Люберцах

Искусство селфи, кажется, уже признано официально. В мире подводят итоги акции «Культурное селфи», и автор одного из лучших — Анна Кострова — живет в Люберцах. Секретами суперфото девушка поделилась с корреспондентом «360».

Тренд на фотосессии с шедеврами искусства задала британка Мар Диксон. В 2014 году она запустила флешмоб #Museum Selfie. Он дошел до России, и в этом году снимок Анны Костровой стал одним из самых популярных в русскоязычном сегменте Instagram. Фото она сделала в галерее, где работает.

«Мое предпочтение пало на бронзового льва, на самом деле это любимчик среди всех наших посетителей. Не у всех есть возможность так близко к нему подойти и сфотографироваться. На правах управляющей я могу так сделать», — рассказала Анна.

Близость к объекту, удачный ракурс и, конечно, представитель семейства кошачьих в кадре — таков рецепт попадания в тренды. Но как само музейное сообщество приняло такую моду? И Третьяковка, и Эрмитаж уже который год призывают посетителей делать фото. Анна говорит: селфи — это тоже искусство. А снимок на фоне пейзажа или портрета — дань таланту живописца.

Источник фото: Елена Маркелова

Главное, не делать снимки со вспышкой и не раздражать смотрителей селфи-палками. Инциденты уже были: жертвой фото стала статуя Архангела Михаила в Национальном музее старинного искусства Лиссабона. Судя по фото под хештегом #MuseumSelfie, у участников акции уже появились свои тренды. Задумчивый взгляд, направленный на картину — не модно. Залог тысячи лайков — найти среди портретов своего двойника. Один щелчок — и «на выставке Ван Гога вы — главный экспонат».

«Сейчас очень модно делать фото на фоне картин и принимать позу, которая зафиксирована», — подсказала Анна.

Время поучиться еще есть — акция проводится ежегодно.