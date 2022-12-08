Подмосковье 08 декабря 2022, 21:10 Итоги 5 лет работы педагогических классов школы в Развилке подведут в этом году

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Школа в поселке Развилка в Ленинском округе подводит итоги: пять лет назад в образовательном учреждении был создан педагогический класс. Помимо общеобразовательной программы, при поддержке Московского государственного областного педагогического университета ученики проходят спецкурс по педагогике и психологии.

Развилковская школа начала участвовать в проекте в 2017 году — одной из первых в Подмосковье.

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«За это время педагогический класс закончило большое количество детей, а 15 человек поступили по целевому направлению», — рассказала директор МБОУ Развилковская СОШ Татьяна Бондаренко.

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Директор школы Татьяна Бондаренко — потомственный учитель. Она окончила Московский государственный областной педагогический университет в 1995 году. Любовь к профессии Татьяна Ивановна решила передавать ученикам и с энтузиазмом откликнулась на предложение МГОПУ участвовать в проекте по созданию педагогических классов.

Для полного погружения школьников в будущую профессию в МГОПУ организован проект «Академические пятницы». Ученики выезжают в вуз на экскурсии, знакомятся с ведущими преподавателями, посещают мастер-классы и лекции, участвуют в конкурсах и других мероприятиях университета.

«Они приходят на факультеты, на кафедры, на общеуниверситетские кафедры, которые их с удовольствием принимают: демонстрируют лучшие практики, вовлекают их в будущую профессию учителя», — сказала исполняющая обязанности заведующего кафедрой непрерывного образования МГОПУ Наталия Солодухина.

Специально для школьников, которые мечтают стать учителями, МГОПУ проводит также олимпиады по педагогике. Они проходят в дистанционном, смешанном и устном форматах. Участвовать могут ученики 10-11 классов. Результат учитывается в течение трех лет.

«Наш вуз разрабатывает и проводит олимпиады по основным предметам, которые дают дополнительные баллы при поступлении на факультеты нашего университета», — рассказал доцент кафедры экономического факультета МГОПУ Алексей Хаулин.

Уже сейчас Развилковская школа совместно с МГОПУ планирует участвовать в федеральном проекте по созданию психолого-педагогических классов. Там будут готовить специалистов, которые смогут помочь детям развивать свои сильные стороны. К 2024 году в России должно появиться пять тысяч таких классов.

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