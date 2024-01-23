23 января 2024, 11:44
Итоги 2023 года подвели на конференции «Молодой гвардии Единой России» в Лобне
Молодогвардейцы в Лобне провели отчетную конференцию по итогам 2023 года. Участие в ней приняли 40 активистов.
Участники встречи отметили работу по нескольким направлениям. В том числе гуманитарные миссии в зоне специальной военной операции, экологические акции, спортивные мероприятия и другие. Активисты также утвердили план работы на 2024 год. Другой важной темой стало избрание делегатов от городского отделения на региональную конференцию.
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Напомним, в лобненском отделении «Молодой гвардии Единой России» — 78 молодых жителей города. Они участвуют во всех городских мероприятиях.
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Лобня
Молодежь
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