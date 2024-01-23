Подмосковье 23 января 2024, 11:44 Итоги 2023 года подвели на конференции «Молодой гвардии Единой России» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Молодогвардейцы в Лобне провели отчетную конференцию по итогам 2023 года. Участие в ней приняли 40 активистов.

Участники встречи отметили работу по нескольким направлениям. В том числе гуманитарные миссии в зоне специальной военной операции, экологические акции, спортивные мероприятия и другие. Активисты также утвердили план работы на 2024 год. Другой важной темой стало избрание делегатов от городского отделения на региональную конференцию.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, в лобненском отделении «Молодой гвардии Единой России» — 78 молодых жителей города. Они участвуют во всех городских мероприятиях.

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