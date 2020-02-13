Итальянцы смогли модернизировать предприятие «МАРР Руссия» в Одинцове. 50 человек нашли работу

«МАРР Руссия» — дочерняя структура итальянской группы «ИНАЛКА», производящая мясные полуфабрикаты для ресторанов быстрого обслуживания. В Одинцове открылся новый складской комплекс компании.

Объем инвестиций в проект по созданию нового складского комплекса составил более 1,7 миллиарда рублей, создано 50 рабочих мест.

В торжественной церемонии приняли участие министр сельского хозяйства Италии г-жа Тереза Белланова, председатель правления Inalca S.p.A. Луиджи Кремонини, генеральный директор — заместитель председателя правления Inalca S.p.A. Луиджи Скордамалья, заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Это предприятие обеспечило рабочими местами более 450 наших жителей. Они получают достойную заработную плату и обеспечены хорошим социальным пакетом. Нам крайне важно, чтобы предприятие продолжало развиваться, привносило современные итальянские технологии в производство продуктов. Мы готовы оказывать полную поддержку этого проекта», — сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

В 2010 году в Одинцове начал работу производственно-логистический комплекс, который сейчас является одним из крупнейших предприятий в России, занимающихся переработкой говяжьего мяса. От правительства региона компания получила налоговые льготы. Общий объем инвестиций составил более 2,2 миллиарда рублей, создано около 400 рабочих мест.

Источник фото: телеканал «360»

«Инвестиции в этот проект укрепляют наши позиции в качестве одного из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания в сегменте общественного питания и гостиничной индустрии. Мы наблюдаем стабильный рост этого сектора в России, и данный факт стимулирует дальнейшее развитие нашей деятельности по производству мясной продукции в РФ», — сказал председатель правления Inalca S.p.A. Луиджи Кремонини

В планах группы — строительство еще одного завода для производства мясных полуфабрикатов. К концу 2022 года в Одинцове начнет функционировать современный комплекс по производству и хранению пищевой продукции, которая будет поставляться по всей России и в страны ЕАЭС. Инвестиции — порядка 1,6 миллиарда рублей, будет создано 100 рабочих мест.