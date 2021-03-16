Два друга-итальянца открыли пиццерию в Мытищах. Здесь вкусно настолько, что по выходным на входе образуется очередь. Корреспондент «360» не удержалась — и отправилась на дегустацию.

Источник фото: телеканал «360»

Пиццерией владеют два итальянца — Пьер и Масси. Они дружат больше 8 лет, познакомились в России.

«Я занимаюсь вином, он едой. У нас такое семейное заведение, он повар, я работаю больше в зале с гостями, его жена занимается финансами», — рассказывает Массимо Новара.

Источник фото: телеканал «360»

При приготовлении фирменной пиццы используют только итальянские ингредиенты, кроме одного — сыра. Он — подмосковного производства.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, в ближайшем будущем итальянцы собираются открыть пиццерии в Люберцах и Химках. А пока — добро пожаловать в Мытищи!

Все вкусные подробности — в сюжете «360».