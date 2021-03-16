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    16 марта 2021, 22:51

    Итальянцы открыли пиццерию в Мытищах. Среди главных ингредиентов — подмосковный сыр

    Анастасия Максимовских, Мария Ицкова, Натали Владимирова

    Два друга-итальянца открыли пиццерию в Мытищах. Здесь вкусно настолько, что по выходным на входе образуется очередь. Корреспондент «360» не удержалась — и отправилась на дегустацию.

    Итальянцы открыли пиццерию в Мытищах. Среди главных ингредиентов — подмосковный сыр | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Пиццерией владеют два итальянца — Пьер и Масси. Они дружат больше 8 лет, познакомились в России.

    «Я занимаюсь вином, он едой. У нас такое семейное заведение, он повар, я работаю больше в зале с гостями, его жена занимается финансами», — рассказывает Массимо Новара.

    Итальянцы открыли пиццерию в Мытищах. Среди главных ингредиентов — подмосковный сыр | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    При приготовлении фирменной пиццы используют только итальянские ингредиенты, кроме одного — сыра. Он — подмосковного производства.

    Итальянцы открыли пиццерию в Мытищах. Среди главных ингредиентов — подмосковный сыр | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»
    Итальянцы открыли пиццерию в Мытищах. Среди главных ингредиентов — подмосковный сыр | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Кстати, в ближайшем будущем итальянцы собираются открыть пиццерии в Люберцах и Химках. А пока — добро пожаловать в Мытищи!

    Все вкусные подробности — в сюжете «360».