Итальянец ради москвички переехал из Сицилии в Электросталь и открыл там сыроварню

Итальянец Гаспаре Корадо ради москвички переехал из Сицилии в Электросталь и открыл там сыроварню. Мужчина рассказал, что полюбил Карину с первого взгляда, и она стала его музой в производстве сыра. Сейчас семья выпускает тысячу килограммов лакомства в месяц. В ассортименте — более 20 сортов.

История итальяно-русской семьи — словно любимая итальянская мелодрама. Москвичка Карина Шустер и сицилиец Гаспаре Корадо познакомились более 12 лет назад, когда женщина была на отдыхе в Италии.

Когда они познакомились, Гаспаре был вдовцом, Карина — в разводе. У итальянца была дочь- подросток, которая не хотела видеть рядом с отцом никакую женщину. Но, как говорится, сердцу не прикажешь. Только увидев друг друга в солнечной Сицилии, итальянец и москвичка потеряли голову.

После того, как пара сошлась дочь Орнелла сразу же приняла Карину. И влюбленные уже не расставались. Жить они почему-то решили не в цветущей Сицилии, а в Московской области. Пять лет назад Корадо окончательно переехал в Россию. А затем он открыл в Электростали линию по производству настоящего итальянского сыра.

Раньше супруги к сыроварению никакого отношения не имели. Карина работала в гостинице в Москве с иностранными гостями. А Гаспаре в Италии был инженером. Правда, Корадо из семьи потомственных сыроваров. И в 20 лет тоже недолго занимался этим ремеслом. Даже получил престижную премию.

Вернуться к сыру его заставила любовь. Он захотел сделать для своей обожаемой жены настоящий итальянский сыр по старинным сицилийским рецептам, еще когда его мешали вручную специальной деревянной палкой — кальятой.

Вначале Гаспаре делал сыр для жены, друзей и знакомых. Потом для знакомых знакомых. А после того, как его продукция обрела бешеную популярность, решил перейти на промышленные масштабы. Здесь уже одного ручного труда было недостаточно, и супруги купили профессиональное оборудование. Технику, кстати, делают в Подмосковье. Компания находится в Ногинске. Теперь топ-менеджеры фирмы тоже лакомятся сырами от Гаспаре Корадо.

Сегодня семейная пара производит более 20 сортов твердых, мягких и молодых сыров. Среди них: знаменитая моцарелла, буратта, рикота.

Сыроварня «Дон Гаспаре» производит более тысячи килограммов сыра в месяц. Хотя закупленное оборудование позволяет делать в пять раз больше. Молоко берут с подмосковной фермы недалеко от Ногинска. Весь бизнес семья ведет сама. Им помогает один молодой парень Сережа.

Гаспаре 65 лет. И вместо того, чтобы спокойно жить на пенсию в Сицилии, он выбрал сыроварню в Подмосковье, которая стала его настоящим сокровищем.

Сыры итальянца покупают не только фермерские магазины, но и престижные рестораны. Да и местные жители частенько наведываются за деликатесом. Говорят, что этот сыр помогает им вспомнить недоступную ныне Италию. Сам Гаспаре считает, что секрет его сыра — это любовь к своей несравненной Карине, которая всегда рядом.