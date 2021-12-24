Итальянец открыл в Волоколамске производство колбасы по семейным рецептам

Выходец из Италии Джулио Дзомпи 20 лет назад переехал в РФ. Мужчина не только нашел свое счастье и женился на русской, но и открыл ресторан, кафе, фермерский магазин и собственное производство мясных деликатесов. Колбасу под маркой «Итальянец в России» он выпускает в Волоколамске.

Дзомпи родом из Вероны. Перебравшись в нашу страну, он освоил язык, устроил личную жизнь и занялся бизнесом. О том, как делают мясные деликатесы, итальянец рассказал «360».

Для своих колбас итальянец всегда выбирает только натуральные продукты и следует старинным семейным рецептам. С свое время обращению с мясом его обучил родной дядя. Традиции Джулио сохранил даже в мелочах.

У производства Дзомпи есть свои минусы из-за его нестандартности: чтобы сделать настоящую колбасу, все специи и ароматические смеси предприниматель заказывает из Италии. Да и мясо нужного качества найти удалось далеко не сразу. Тем не менее итальянец полон желания развивать свой бизнес.

На производстве Дзомпи побывал министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.

«Я проводил эксперимент, угощал своих друзей вашей продукцией. Без бирок, маркировок порезал и положил в тарелку зарубежные аналоги и ваши. Спросил, что вкуснее», — поделился он, добавив, что колбаса итальянца всем понравилась.

В 2021 году Дзомпи впервые принял участие в ярмарке «Сырная гонка» в Красногорске. На нее он привез свои изделия. Участие в ярмарке приняли фермеры из 15 регионов страны. Часть вырученных с мероприятия средств организаторы направят в помощь детям.