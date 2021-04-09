IТ-управленцы впервые смогут представить Подмосковье на конкурсе «Лидеры России»

Впервые IТ-управленцы смогут представить Московскую область на всероссийском конкурсе «Лидеры России». И уже начался прием заявок. Его открыли на официальном сайте проекта.

Начался прием заявок по новому профилю «Информационные технологии», рассказал глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар.

Московская область — один из лидеров страны в развитии цифровых технологий. Мы входим в тройку субъектов по качеству оказания онлайн-услуг Максим Рымар.

Он рассказал, что правительство приглашает руководителей, стремящихся создавать будущее с помощью «цифры», принять участие в конкурсе «Лидеры России.

Подать заявку можно до 26 апреля на сайте лидерыроссии.рф. Участниками могут стать все желающие в возрасте до 55 лет с опытом управления не менее двух лет.

Победители смогут работать с опытными специалистами сферы информационных технологий и инноваций России. Кроме того, их пригласят в органы государственной власти и организации, реализующие проекты цифровой трансформации.

А куратором направления «Информационные технологии» стал зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.