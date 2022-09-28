Чемпионат по искусственному интеллекту стартовал в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 10:41 Поделиться Telegram

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Viber Чемпионат по искусственному интеллекту стартовал в Подмосковье

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Региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» стартовал в Подмосковье 27 сентября. На нем участники решат задачу по анализу навыков игроков бизнес-симуляции.

Программисты попытаются решить актуальную для государства и бизнеса задачу. Это особенно важно в 2022 году, когда приоритетами в IT стали импортозамещение программного обеспечения, техники, облачных хранилищ и инфраструктуры.

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Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов напомнил, что Подмосковье входит в пятерку лучших регионов по количеству участников. В девятнадцатом хакатоне бороться за победу будут более 90 программистов региона.

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О задаче подробнее рассказала Татьяна Голубовская, руководитель всероссийских и региональных чемпионатов проекта.

«В задаче чемпионата Московской области участники смогут выступить в роли экспертов бизнес-симулятора и разработать алгоритм автоматической оценки прогресса игроков без участия человека. Это серьезно ускорит обработку результатов, сэкономит время реальных экспертов платформы, а также позволит привлечь к виртуальным тренировкам больше будущих стартаперов», — сообщила она.

Хакатон станет возможностью для новичков проявить себя и попробовать свои силы. В завершение соревнования участники сравнят свои достижения и соберут команду для запуска своего проекта.

«Цифровой прорыв» позволит создать систему отбора кадров для решения важных задач, а также сформировать IT-сообщество и популяризировать продукты с использованием искусственного интеллекта. В этом году пройдет 25 таких чемпионатов, в которых примут участие свыше 2500 специалистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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