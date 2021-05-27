Свыше 800 IT-специалистов Подмосковья заявились на конкурс «Лидеры России»

Более 800 специалистов сферы IТ-технологий представят Подмосковье на конкурсе «Лидеры России». Уже начался дистанционный этап. Он продлится до 1 июля.

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. По его словам, от Подмосковья зарегистрировали 802 заявки в сфере информационных технологий.

Уверен, что IT-лидеры присоединятся к важной миссии внедрения цифровых технологий как в Подмосковье, так и по всей России Максим Рымар.

А всего участниками конкурса стали 173 тысячи человек из 85 регионов страны. При этом от Московской области заявились свыше 6,9 тысячи специалистов.

«Подмосковье входит в топ-3 регионов по числу регистраций. И трек „Информационные технологии“ также входит в тройку популярных направлений: всего поступило 16 тысяч заявок, из них 802 — от Подмосковья», — уточнили в Мингосуправления.

Те, кто одержит победу внутри профиля «Информационные технологии», смогут продолжить сотрудничество с лучшими IT-наставниками России.

Их пригласят работать в органы государственной власти и крупные компании или холдинги. Основной приз конкурса — грант в размере миллиона рублей на выбранную программу обучения в любом вузе страны.