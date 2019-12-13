ИТ-проекты Подмосковья стали победителями премии «Цифровые вершины»

В Москве в Центре международной торговли завершилась Неделя Российского Интернета (RIW). Мероприятие собрало ключевых представителей интернет-индустрии для обсуждения вопросов дальнейшего развития отрасли и запуска перспективных практик.

В ходе проведения панельной дискуссии «Цифровой регион» участникам RIW 2019 был продемонстрирован Центр управления регионом, созданный в прошлом году в Доме правительства Московской области.

Как отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, ЦУР в круглосуточном режиме производит сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности в Подмосковье. Обеспечивая оперативное взаимодействие между министерствами, новый подход к управлению и выстраиванию контроля за процессами исключает дополнительные бюрократические ступени и позволяет в значительной мере сократить время решения проблем жителей Подмосковья.

Благодаря быстрой модерации, в настоящее время многие вопросы решаются за 2 дня, а в некоторых случаях — до 24 часов.

Достигнутые результаты в интеграции цифровых проектов Московской области были отмечены экспертным советом форума «Цифровые вершины 2019». Мероприятие прошло в рамках работы RIW 2019.

Источник фото: телеканал «360»

Ежегодная национальная премия «Цифровые вершины» поощряет лучшие отечественные решения в области ИТ для повышения эффективности бизнеса и государственного управления.

В частности, ЦУР получил специальную номинацию «В центре внимания». А мобильное приложение ГАСУ Московской области «Госпрограммы» по итогам голосования профессионального жюри премии удостоено специальной награды «Лучшее мобильное приложение для государственных сервисов».

Мобильное приложение ГАСУ Московской области «Госпрограммы» является эффективным инструментом для руководителей различного уровня. Сервис обеспечивает доступ к информации по 20 государственным программам и дорожным картам к ним для 53 ведомств и 64 органов местного самоуправления.