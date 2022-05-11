Воробьев анонсировал запуск программы поддержки IT-компаний в Подмосковье

Московская область запустила программу для новых и уже работающих в регионе IT-компаний. Она предусматривает гранты при приеме на работу новых сотрудников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не исключил, что позволит привлечь в регион новые компании.

Глава Московской области предложил рассказать о предлагаемых грантах в вузах, которые сейчас готовят программистов и будущих сотрудников IT-сферы.

«Нам очень важно, чтобы в вузах, которые готовят айтишников, программистов, может быть, нам нужно там все эти гранты, льготы там предложить уже сейчас. Посмотреть, позаботиться о ребятах. И ребята-айтишники у нас приземлятся. Мне кажется, это здорово. И, конечно, я хочу попросить все наши муниципалитеты отнестись к этому серьезно», — заявил Андрей Воробьев.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что сегодня в Подмосковье работает около 13 тысяч фирм с общей численностью 28 тысяч сотрудников.

«Мы третьи в стране по объему налогов от этого бизнеса. Бизнес этот состоит из трех групп крупных игроков: разработчики программного обеспечения и системные интеграторы, производители IT-оборудования, IT-инфраструктура (Центры обработки данных)», — рассказала министр.

Источник фото: телеканал «360»

Она добавила, что Подмосковье предлагает местным IT-компаниям получить грант при приеме на работу новых сотрудников. Мера распространяется на новые фирмы, которые только начинают свой путь, или компании, которые открыли свой бизнес в регионе.

«Это разработчики, интеграторы и производители „железа“. Нужно будет аккредитоваться в Минцифры. Это очень простая процедура. Выручка от основного вида деятельности должна составлять 70%», — подчеркнула Зиновьева.

Источник фото: телеканал «360»

Для получения гранта нужно принять на работу от пяти новых сотрудников, которые последние два года не работали в Московской области. Зарегистрироваться в Минцифры, отчитаться по налогам и взносам в социальные фонды. После можно подать заявку на получение выплаты. Размер гранта составит от 96 до 240 тысяч рублей в год на каждого сотрудника. Окончательный размер определяется в зависимости от зарплаты работника.